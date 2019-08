Mehmet Yüksel: "Karabükspor'un başkanıyım demek kolay değil"

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel kendi dönemi de dahil olmak üzere kulüpte görev yapmış ve vergi borcu bulunan başkanlarla ilgili kendi dönemini inkar etmediğini herkesin üzerine düşen sorumluluğu yapacağına inandığını söyledi.Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, tesislerde basınla bir araya gelerek hem 24 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Kardemir Karabükspor'un "50.Yıl Kuruluş Yıl Dönümü ve Sezon Açılışı" ile ilgili tanıtım toplantısı yaptı hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Karabükspor'un başkanıyım demek kolay değil"Geçtiğimiz günlerde vergi borçları ile ilgili kulüpte başkanlık yapmış bazı isimlere gelen borçlarla ilgili gelen soruya Yüksel sadece kendi dönemi ile ilgili olmadığını belirterek, "Baktığımızda sadece ben değil Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan, Mehmet Aytekin, Ziya Ünsal, Hakan Yılmaz ve benim olmak üzere yapmış olduğumuz yöneticilikler var. Devletin de buradan alacakları var. Karabükspor'un başkanıyım, yöneticisiyim demek kolay değil. Herkes tabi üzerine düşen sorumluluğu yapacaktır. Biz kendi dönemimizde olan borcu inkar etmiyoruz. Kabul ediyoruz. Biz kendi dönemimizi ödeyeceğiz. Diğer arkadaşlarımız da kendi dönemlerini öderlerse her şey daha kolay olur. Daha önce de söylediğim gibi kağıt üstünde 200 Milyon TL gibi borç gözüküyor ama gerçek borcumuz bunlar değil yani. Hepsi farklı farklı kişilerin farklı farklı oluşturulmuş borçlarından dolayı böyle" dedi."Hedefimiz bu sene ligde kalmak"Yeni sezon öncesi transfer tahtasını açabilme durumu ilgili ise şu an için transferi açma durumlarının olmadığı için transferi açmadan mücadele edeceklerini ve hedefleerinin ligde kalmak olduğunu dile getiren Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, "Transfer sorunumuzu çözebilmemiz için FIFA'da dosyası bulunan yabancı futbolcularımız var. Onların sorunlarını çözmemiz lazım. Yerli futbolcularımız var. Onların sorunlarını çözmemiz lazım. Aynı zamanda vergi ve SSK borçları var bunları çözmemiz lazım. Vergi ve SSK borçları konusunda herkes kendi dönemini ödemiş olursa bir yerden kurtulmuş oluyoruz. Yerli futbolcularımız ile de görüştük onlar da sorun çıkarmıyorlar. Şu anda sadece yabancı futbolcularımızın sorunlarını çözemiyoruz. Bu oyuncuların statüleri biraz farklı olduğu için. Şu an için transferi açma pozisyonumuz olmuyor. Her halükarda 13-14 Milyon TL gibi paraya ihtiyacımız var. Biz transferi açmadan mücadele edeceğiz. Oyuncularımız geçen sezon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Toto 1.Lig'de mücadele ettiler. Bedenlerin biraz büyük forma giydiler belki ama önümüzdeki sezon bütün takımların ekonomik durumlarının kötü olmasından ve bulunduğumuz ligin de sıkıntılı olmasından dolayı ben bu ligde kalacağımıza inanıyorum. Hedefimiz bu sene bu ligde kalmak" şeklinde konuştu.Yüksel formada yer alacak reklamlarla ilgili soruya "Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Sponsorluklarda bütün her şey üst ligde yani Spor Toto Süper Lig'de olduğu için alt liglerde sponsorluk paraları düşük seviyelerde oluyor. Mesela göğüs reklamına Spor Toto Süper Lig'de Kardemir yazısı için 8 Milyon TL verilirken bizim bulunduğumuz TFF 2.lig'e düştüğünüz zaman 100-200 Bin TL olmuş oluyor. Biz güçlü bir sponsor arayışı derdindeyiz. Şu ana kadar görüşmelerimiz var ama bulamadık. Kardemir illa adımız önde büyük harflerle olsun demiyor. Kola kısmına alabilirsiniz diyor" cevabını verdi.Karabük halkı ile birleşmek için bir etkinlik organize ettiklerini ve tüm Karabüklüleri etkinliğe beklediklerini dile getiren Yüksel, "24 Ağustos 2019 Cumartesi günü akşamında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda Kardemir Karabükspor-Kastamonuspor 1966 hazırlık karşılaşması oynanacak. Bunun öncesinde de festival havasında yöresel sanatçılarımız, başarılı sporcularımız sahne alacak. Bunun için Karabüklü derneklerle istişareler yaptık. Onlar da destek vereceklerini söylediler. Onlarla beraber el birliği ile Karabük'ü birleştirmek için Karabükspor'un varlığının devamı için bu mücadeleye girdik. Allah nasip ederse de güzel bir sonuç alıp sizleri de tüm kamuoyunu da tüm Karabüklüleri de bu etkinliğimize davet ediyoruz. Karabükspor ölmedi. 50.yılımızdayız. Bu ateşimiz hala duruyor yalnız sadece odun atılması gerekiyor. Sizler tarafından Karabüklü diğer hemşehrilerimiz tarafından birer parça odun atarsak Karabükspor tekrar alev alarak üst liglere çıkacağımıza ben inanıyorum. Yönetimde bulunan arkadaşlarımız da inanıyorlar. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Bundan sonra da sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK