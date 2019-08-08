Mehmet Zeki Koçberber asaleten atandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, görevlendirmeyle bulunduğu kaymakamlık vazifesine asaleten tayin edildi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:18 Kaynak: İHA
'nın Mustafakemalpaşa
Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber
, görevlendirmeyle bulunduğu kaymakamlık vazifesine asaleten tayin edildi.
5 Şubat 2019 tarihinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına görevlendirilen Sakarya
Vali Yardımcısı Mehmet Zeki
Koçberber, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2019/268 nolu kararıyla asaleten atandı.
Koçberber 1958 tarihinde Denizli
'nin Çal
ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
'nden mezun oldu. 1984
yılında İçişleri Bakanlığı
'nda Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Cihanbeyli
ve Kalkandere
Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Gerede
Kaymakamlığı görevinde iken 1 yıl süreyle ABD'ye görevli olarak gönderildi. Daha sonra Laçin
, Ahlat
, Suşehri
, Çifteler
ve Dikili
Kaymakamlıkları, Bitlis
, Kahramanmaraş
, Ordu
, Kırklareli
, Aydın
, Adana
ve Sakarya vali yardımcılıkları ile Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. - BURSA
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