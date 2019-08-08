Son Dakika Haberleri: Mehmet Zeki Koçberber asaleten atandı
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Mehmet Zeki Koçberber asaleten atandı

36 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, görevlendirmeyle bulunduğu kaymakamlık vazifesine asaleten tayin edildi.

Mehmet Zeki Koçberber asaleten atandı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, görevlendirmeyle bulunduğu kaymakamlık vazifesine asaleten tayin edildi.

5 Şubat 2019 tarihinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına görevlendirilen Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki Koçberber, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2019/268 nolu kararıyla asaleten atandı.

Koçberber 1958 tarihinde Denizli'nin Çal ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1984 yılında İçişleri Bakanlığı'nda Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Cihanbeyli ve Kalkandere Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Gerede Kaymakamlığı görevinde iken 1 yıl süreyle ABD'ye görevli olarak gönderildi. Daha sonra Laçin, Ahlat, Suşehri, Çifteler ve Dikili Kaymakamlıkları, Bitlis, Kahramanmaraş, Ordu, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya vali yardımcılıkları ile Adana İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babasıdır. - BURSA
Mustafakemalpaşa, Zeki Koçberber, Kaymakamlık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:18 Kaynak: İHA
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