Son Dakika Haberleri: Mehmetbeyoğlu, Sporcuları Makamına Kabul Etti

Mehmetbeyoğlu, Sporcuları Makamına Kabul Etti

1 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Okullararası Kros Türkiye Şampiyonasında başarılı olan takımı makamında kabul etti.

Mehmetbeyoğlu, Sporcuları Makamına Kabul Etti, System.String[]
Van'ın Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Okullararası Kros Türkiye Şampiyonasında başarılı olan takımı makamında kabul etti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Antalya'da düzenlenen Okullararası Türkiye Kros Şampiyonasında rakibine 52 puan fark atarak yıldız erkekler kategorisinde birinci olan Erciş Yatılı Bölge Okulunun erkek atletizm takımını makamında kabul ederek, kutladı.

Atletizm takımı da aldıkları kupayı Mehmetbeyoğlu'na hediye etti.

Mehmetbeyoğlu, öğrencilerinin büyük bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, "Bu başarıyı elde ederek bizleri gururlandırdılar. Bu başarıların devamını bekliyoruz. İlçemiz bir çok spor konusunda büyük başarılar kazanmakta." dedi.

Okul Müdürü Sadık İşler de okulda akademik çalışmaların yanı sıra sportif çalışmalara da ağırlık verdiklerini aktararak, "Son üç yılda okulumuz, ülkemizde önemli başarılara imza attı. Zor şartlara rağmen bu başarıyı yakalayan öğrencilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve antrenör Muğdat Öztürk de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:25 Kaynak: AA

Atletizm, Van, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sözlü Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüşünce 1 Kişi Boğazından Vuruldu Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Kuruldu

Afyon, Her 100 Dolarlık İthalat Karşılığı 411 Dolarlık İhracat Yaptı Gözü Dönmüş Gençler, Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 10:57:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetbeyoğlu, Sporcuları Makamına Kabul Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]