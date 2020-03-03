Mehmetçiğe antika silahlarla destek - Son Dakika
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Mehmetçiğe antika silahlarla destek

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe antika silahlarıyla destek verdi.

Mehmetçiğe antika silahlarla destek, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf, Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiğe antika silahlarıyla destek verdi.


Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısında bir grup esnaf antika silahları alarak sokağa çıktı. Esnaflar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki mücadelesine destek için her zaman hazır olduklarını söyledi.


Milli mücadelede kullanılan silahlarla da olsa vatanın bütünlüğü adına mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Cahit Alagöz, "Bu vatanın bir ferdi olarak, birliğimiz ve canımız vatanımıza feda olsun diyoruz. Atalarımız bu vatanı hiç kimseye vermediğini biliyoruz. O dönemde kullanılmış birebir el yapımı silahlar ve milli mücadeleye tanıklık etmiş silahlarımızla vatanımızın bir metrekaresini değil, birliğimizi bütünlüğümüzü bozacak her şeye karşı her zaman malımız, bedenimizle hazırız" ifadelerini kullandı.


72 yaşındaki bir vatandaş ise, "Bu yaşta elimizden geleni yaparız, geri durmayız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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