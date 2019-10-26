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Mehmetçiğe bir selam da ormancılardan

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de gerçekleştirilen "Barış Pınarı Harekatı'na Milas'ta bulunan Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan personelden de videolu destek geldi.

Mehmetçiğe bir selam da ormancılardan, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'de gerçekleştirilen " Barış Pınarı Harekatı'na Milas'ta bulunan Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan personelden de videolu destek geldi. Merkezde ve arazide görev yapan tüm personel asker selamı vererek "Allah Türk askerini korusun" mesajını iletti.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Milas'ın ormanlık arazilerinde, Selimiye, Ören, Mumcular, Bodrum gibi bölgelerde görev yapan personeller, Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için video hazırladı.

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "personelimizden Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiğimize selam var" başlığı ile paylaşılan videoda, tüm personel dualarını ve selamlarını operasyon görüntüleri eşliğinde iletiyor.

(İHA)

Orman İşletme Müdürlüğü, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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