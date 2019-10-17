Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden
Son Dakika Güncel Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden

Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden

1 saat önce

Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekatı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi.

Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden, System.String[]

Türk Hava Yolları, Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekatı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda THY'nin pilot ve kabin memurları sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi.

Türk Hava Yolları bünyesindeki uçuş ekipleri Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere bugün bir araya gelerek Mehmetçiğe selam duruşunda bulundu. Bayrak taşıyıcı bünyesindeki pilot ve kabin memurları Milli Savunma Bakanlığının Barış Pınarı Harekatı için sosyal medyada başlattığı 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına destek verdi.

MEHMETÇİĞE SOSYAL MEDYADAN ADETA DESTEK YAĞIYOR

Milli markanın dünyanın 126 ülkesinde ülkemizi temsil eden uçuş ekibi İstanbul Havalimanı'ndaki ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi. A Milli Futbol Takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Türk Hava Yolları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır
Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:38:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğe bir selam da THY ekiplerinden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]