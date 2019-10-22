Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler
Son Dakika Güncel Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler

Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 20 ton elma gönderdi.

Mehmetçiğe destek için 20 ton elma gönderdiler, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde çiftçiler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla 20 ton elma gönderdi.

Çivril Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Kampanyaya katılan üreticilerin bağışladığı 20 ton elma, Kızılay aracılığıyla kamyonlara yüklenerek Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gönderildi. Elmaların yüklendiği kamyon, dualar ve asker selamı eşliğinde yola çıktı.

Düzenlenin kampanyaya ile ilgili bilgi veren Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, "Mahalle muhtarlarımız, Çivrilli çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle ilçemizin dört bir yanından topladığımız elmaları Akçakale'de bulunan askeri birliklere teslim etmek üzere yola çıkardık. Allah, askerlerimizin ayaklarına taş değdirmesin" dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:25 Kaynak: DHA
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