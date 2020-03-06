Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı - Son Dakika

Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı

6 saat önce

Erzincan'da yaşayan Selahattin Ayhan, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kaleme aldığı "Bahar Kalkanı" adlı şiirini pankarta bastırarak evinin balkonuna astı.

Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı, System.String[]

Erzincan'da yaşayan Selahattin Ayhan, Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla kaleme aldığı "Bahar Kalkanı" adlı şiirini pankarta bastırarak evinin balkonuna astı.

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçikleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak istediğini belirten Ayhan, farklı bir çalışmaya imza attı.

Devlet, bayrak ve askere olan aşkını şiire döken Selahattin Ayhan, kaleme aldığı şiirin basılı olduğu pankart ile Türk bayrağını evinin balkonuna astı.

Ayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca şehitler veren Mehmetçiğin Anadolu toprağını vatan kıldığını söyledi.

Şehitlerden kalan vatanı sonsuza kadar korumaya kararlı olduklarını ve bunun için yemin ettiklerini ifade eden Selahattin Ayhan, şöyle konuştu:

"Bahar Kalkanı Harekatı, gerekli ve bölgedeki emperyalist güçlerin oyunlarını bozmaya yönelik bir harekattır. 'Orada ne işimiz var' sorusunun, gereksiz, lüzumsuz ve bu harekatın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik söylemler olduğunu düşünüyorum. Bu şiiri, harekata destek amacıyla yazdım. 'Bahar Kalkanı' ismini verdiğimi bu şiirimi halkımıza duyurmak amacıyla balkonuma astım. Ordumuzun arkasındayız, yanındayız ve bu desteğimizi sonsuza kadar sürdüreceğiz."

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit olan askerlerimizin künyeleri Şehit Ağacı'na asıldı
İdlib halkı ateşkes sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti: Bugün bombardıman yok İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçiğe destek için yazdığı şiiri evinin balkonuna astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]