Mehmetçiğe destek konuşmasıyla tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçiğe destek konuşmasıyla tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil - Son Dakika

Mehmetçiğe destek konuşmasıyla tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliklerin önüne giderek Mehmetçiğe verdiği destekle tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil, Bahar Kalkanı Harekatı'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri birliklerin önüne giderek Mehmetçiğe verdiği destekle tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil, Bahar Kalkanı Harekatı'yla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Harekatın başlamasının ardından Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önüne giderek gözyaşları içerisinde "Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna" sözleriyle herkesi duygulandıran 9 çocuk ve 35 torun sahibi Meryem Özdil, Mehmetçiğe dua ediyor.

Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Meryem Özdil, AA muhabirine, 1 Mart'ta Mehmetçiğe destek için gittiği birliğin önünde duygularını haykırdığını söyledi.

Türk askerinin harekattan zaferle döneceğine inandığını anlatan Özdil, şunları belirtti:

"Ne derlerse Mehmetçiğin emrindeyim. Osmanlı kadınıyım, dedelerimin hepsi şehit olmuş. Biz de şehit olmaya hazırız. Kadınları toplayıp kim düşmansa gideceğim. Öldürsünler bizde öyle kaçma yok. Kurbanım yiğitlere. Allah yaratmışsa bir canımız, gideceğiz. Allah'a şükürler olsun kılıcımızı kalkanımızı alırız, Esed'in karşısına varırız. Ben giderim, ruhum gider. Sen beni bilmezsin oğlum. Öyle hırsız gibi gizli gizli vurup gitmek olmaz. Bu söylediklerimi Rusya'ya da götürün."

Özdil, harekatla ilgili gelişmeleri takip ettiğini, Türk askeri için her gün dua ettiğini söyledi.

Askerlere desteğiyle tanınmıştı

Meryem Özdil'in Reyhanlı ilçesindeki askeri birliğin önünde gözyaşları içerisindeki konuşması Mehmetçiği duygulandırmıştı.

Askerlere sevgisini anlatan Özdil, "Askerlerimizin yolunda öleceğiz, ölürüm yiğitlerimin yoluna. Hain oğlu hainler, ne istiyorsunuz? İmansız adamlar. Biz kaçmayız. Biz Osmanlı'nın kadınıyız, kaçmayız ölümden. Askerimle giderim, ölürüm. Türkiye'yi kimse yıkamaz, hain var içerisinde. Kıbrıs'ı biz 45 dakikada aldık. Mehmetçiğimin yanına ben de gideceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Birlik önünde nöbet tutan askerler de Meryem Özdil'e, "Sizlerden Allah razı olsun" yanıtını vermişti.

Mehmetçiğe destek konuşmasıyla tanınan 84 yaşındaki Meryem Özdil

Bahar Kalkanı Harekatı, Reyhanlı, Meryem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:19 Kaynak: AA
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