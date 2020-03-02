Mehmetçiğe destek yürüyüşü - Son Dakika
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Mehmetçiğe destek yürüyüşü

17 dakika önce

Sakarya'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sakarya'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'nin başında toplanan vatandaşlar, "Sakarya Devleti ve Ordusuyla Omuz Omuza" yazılı pankart açtı.

Ellerinde "Bir ölür bin diriliriz", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun Esed" gibi dövizler taşıyan gruptakiler, tekbir getirerek ve sloganlar atarak Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Hak-İş Sakarya İl Temsilcisi Mesut Gökdemir ve Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Mengen grup adına basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Suriye meselesinin pek çok açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yüce, şöyle konuştu:

"Suriye meselesi sınırlarımızın emniyeti, vatandaşlarımızın güvenliği için giriştiğimiz bir mücadeledir. Suriye meselesi zalimin karşısında, mazluma destek olmak, hakkı haykırmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Türkiye halkı mücadelesinden dönmeyecektir. Tarihin her döneminde zulme uğrayanları yalnız bırakmamış, zalimlerin karşısında dimdik durmuş bir milletiz. Sınırlarımızdaki terör örgütlerine ve artık alışık olduğumuz iki yüzlülükleriyle bunları besleyenlere karşı elinde tuttuğu güçle kendini firavun sanıp mazlumlara zulmeden rejime karşı canımızı, kanımızı gözümüzü kırpmadan feda etmeye her birimiz razı ve hazırız."

Yüce, şehadet şerbetini içmiş şehitlerin kanını yerde bırakmayacaklarını vurgulayarak, yiğidini yitiren analara, öksüz kalan evlatlara, eşinin kahramanlıklarıyla göğsü kabaran kadınlara ve millete baş bağlığı diledi.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Sakarya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:47 Kaynak: AA
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