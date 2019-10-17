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Mehmetçiğe duygulandıran mektup

59 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatına Kırşehir'de bir ilköğretim okulu öğrencisi duygulandıran mektupla destek verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından terör unsurlarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatına Kırşehir'de bir ilköğretim okulu öğrencisi duygulandıran mektupla destek verdi.


Kırşehir Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Eylül Buğlem Gökergan, yazdığı mektupta Mehmetçiğin yaz kış demeden görev yaptığını ve gurur duyduğunu ifade etti. Eylül Buğlem Gökergan'ın, "Sevgili asker ağabeylerim Türkiye Cumhuriyetinin yılmaz bekçileri" diye başladığı mektubu ise şöyle:


"Sizlerle ne kadar övünsek azdır. Türkiye'de rahat bir şekilde yaşıyorsam, okuluma gidiyorsam kahraman asker ağabeylerim sayesindedir. Güzel yurdumun her köşesini gece gündüz, yaz kış demeden gerektiğinde canını bile ortaya koyan vatan evlatlarısınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Asker ağabeylerim; vatanımızın bölünmez bütünlüğünü canla başla korumaktasınız. Sizlere dua ediyoruz. Başınız dik, gözünüz pek olsun, ayağınıza taşa değmesin. Bizler de bu kutsal görev için her an hazırız. Asker ağabeylerim, Çanakkale'de, Kıbrıs'ta canla başla mücadele eden ve bu uğurda şehit olan dedelerim, amcalarım, dayılarım ve ağabeylerim için Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanı koruma sırasında yaralanmış olan gazilerimiz için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - KIRŞEHİR

Kırşehir, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:53 Kaynak: İHA
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