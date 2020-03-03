Mehmetçiğe en özel destek

Antalya'da 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 2'nci Down Sendromlular Spor Oyunları hazırlıklarını sürdüren özel sporcuları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Özel kardeşlerimizle bir arada olmak bizler için her zaman ayrı bir enerji, heyecan, mutluluk. Gözlerinizdeki ışığı, sizlerdeki enerjiyi, heyecanı hissetmek bizlere de her zaman güç ve müthiş bir enerji veriyor" dedi.



Bakan Kasapoğlu, askerimizin İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüttüğünü hatırlatarak, "Desteğimiz, duamız her daim sadece bu ülkenin değil, insanlığın selameti için canı pahasına çarpışan kahraman Mehmetçiğimizle. Bugüne kadar kutsal topraklar ve şanlı bayrak uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Askerlerimize daha önce Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi selamlarımızı, dualarımızı göndereceğiz" derken, "Özel sporcuların buradaki heyecanı, cesareti, gücü, askerlerimiz için ayrı bir moral, motivasyon kaynağı olacaktır" ifadelerini kullandı.



