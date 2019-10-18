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Mehmetçiğe Manisa'dan manevi destek

22 dakika önce

Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren Mehmetçikler için Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden manevi destek geldi.

Mehmetçiğe Manisa'dan manevi destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatını gerçekleştiren Mehmetçikler için Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden manevi destek geldi. Mehmetçiğin zaferi için Fetih suresinin okunduğu programda öğretmenlerin katkılarıyla lokma hayrı da yapıldı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu bahçesinde Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için program düzenlendi. Öğrencilerin asker yürüyüşü yaparak selam verdiği programda İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Adem Keskin tarafından Fetih Suresi okunarak Mehmetçiğin zaferi için dua edildi. Okul öğretmenlerinin katkılarıyla başta Barış Pınarı Harekatında şehit olanlar olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına lokma hayrı düzenlendi. - MANİSA

Barış Pınarı Harekatı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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