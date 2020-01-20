Mehmetçiğe moral ziyareti - Son Dakika
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Mehmetçiğe moral ziyareti

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik vatan nöbeti tutan Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

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Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik vatan nöbeti tutan Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu. İlçe Kaymakamı Pendik hafta sonlarını Mehmetçik ve güvelik korucularıyla geçiriyor.


Zorlu doğasıyla baş döndüren Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde farklı üs bölgelerinde nöbet tutan güvenlik güçlerine her hafta sonu moral ziyaretleri gerçekleştiren İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, kar kış demeden dağlara çıkıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ ile beraber Yaşat askeri uygulama noktası ile Kumtik Dağı üs bölgesini ziyaret eden Kaymakam Pendik, Mehmetçikle yemek yedi. Pendik, yaptığı açıklamada "Ülkemizde bölgemizde ve ilçemizde fedakarca görev yapan kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucularımızı ziyaret ediyoruz. Zorlu bir doğa özellikle kış aylarında daha çok zor oluyor. Mehmetçiğimizle beraber güzel bir gün geçirdik. Allah devletimize milletimize ve güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Allah yardımcıları olsun" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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