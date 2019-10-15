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Mehmetçiğe selam olsun

17 dakika önce

Ülkemiz asla yalnız değilAYDİLGE, önceki gün İzmir Park Bornova'da konser verdi.

Mehmetçiğe selam olsun, System.String[]

Ülkemiz asla yalnız değil


AYDİLGE, önceki gün İzmir Park Bornova'da konser verdi. Ünlü şarkıcı, "Yalnızlık Masalı"nı seslendirdikten sonra konserine ara verip duygusal bir konuşma yaptı: "Tüm dünyada yalnız bırakılmaya çalışılan ülkemiz asla yalnız değil, çünkü bizler varız. Bizi ekonomi ile tehdit edenler Kurtuluş Savaşı'nı ne şartlarda kazandığımızı unutuyor. Belki elim silah tutmaz ama bugün 'gel' desinler, Mehmetçik için, vatanım için koşa koşa giderim. Tıpkı Nene Hatun gibi, tıpkı Kara Fatma gibi. Bu milletin kadınlarını ve analarını asla hafife almasınlar. Tarih kitapları Türk kadınının yazdığı destanlarla dolu. Gerekirse yine yazarız." Aydilge, ardından sahnede diz çöktü, hem evlatlarından hem de vatanından ayrı düşen bir annenin dramını konu alan "Benim Adım Melek" için yaptığı jenerik şarkısını okudu.


Saçlarının teline zarar gelmesin


Önceki akşam Nossa Costa'da sahneye çıkan Sevcan Orhan da gecenin finalinde sosyal medyada paylaştığı mesajı tekrarladı. "Millet olarak kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz" diyen Orhan, sözlerine şöyle devam etti: "Yitirdiğimiz evlatlarımıza rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Dilerim Mehmetçiklerimiz saçlarının teline zarar gelmeden ana-babalarının, sevdiklerinin yanına döner."


Bu şarkı anneler için


Candan Erçetin ise sevenleriyle önceki akşam Bursa Kültürpark Açıkhava'da buluştu. Sanatçı, "Memleketim"i "Bu şarkıyı askerlerimiz için söyleyelim" diyerek okudu. Devamında bir dinleyicinin "Annem"i istemesi üzerine de "Bu şarkıyı da Mehmetçiklerimizin anneleri için okuyalım" dedi. İki şarkı da seyirci tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bornova, Ekonomi, İzmir, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 
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