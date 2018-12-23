Mehmetçiğimiz, Zulme Engel Olmak İçin Mücadele Veriyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada. Bugün Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor." dedi.



Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası yaptığı konuşmada Hz. Peygamber'in bir hadisinde Müslümanlara yedi şeyi tavsiye ettiğini aktaran Erbaş, bunlardan birisinin de mazluma yardım olduğunu söyledi.



Yemen'de yaşanan zulme dikkati çeken Erbaş, "Bir hafta önce Türkiye Diyanet Vakfı olarak milletimize dedik ki 'Yemen'e sessiz kalmayın', elhamdülillah öyle güzel bir kampanya oldu ki şimdi onu ulaştırma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.



"Yemen'de 11 milyon insan ölümle karşı karşıya"



Erbaş, Yemen'de 11 milyon insanın ölümle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Rabbimize dua edelim yeryüzünde zulüm bitsin. Zulüm kime yapılırsa yapılsın kötüdür. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, hiç kimse zulme uğramasın." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:



"Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada. Bugün Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor. Şehit oluyor, gazi oluyor. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömürler nasip eylesin."



Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasının ardından, cemaatle selamlaşarak Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.

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