Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğimiz, Zulme Engel Olmak İçin Mücadele Veriyor"

Mehmetçiğimiz, Zulme Engel Olmak İçin Mücadele Veriyor"

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada.

Mehmetçiğimiz, Zulme Engel Olmak İçin Mücadele Veriyor
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada. Bugün Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor." dedi.

Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası yaptığı konuşmada Hz. Peygamber'in bir hadisinde Müslümanlara yedi şeyi tavsiye ettiğini aktaran Erbaş, bunlardan birisinin de mazluma yardım olduğunu söyledi.

Yemen'de yaşanan zulme dikkati çeken Erbaş, "Bir hafta önce Türkiye Diyanet Vakfı olarak milletimize dedik ki 'Yemen'e sessiz kalmayın', elhamdülillah öyle güzel bir kampanya oldu ki şimdi onu ulaştırma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

"Yemen'de 11 milyon insan ölümle karşı karşıya"

Erbaş, Yemen'de 11 milyon insanın ölümle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, "Rabbimize dua edelim yeryüzünde zulüm bitsin. Zulüm kime yapılırsa yapılsın kötüdür. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, hiç kimse zulme uğramasın." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, nerede zulüm varsa ecdadımız oraya gitmiş, o zulme engel olmuş. Bugün ecdadımızın torunları olarak bizler de nerede zulüm varsa, terör varsa şanlı ordumuz orada. Bugün Mehmetçiğimiz zulme engel olmak için sınırlarımızın içinde ve ötesinde mücadele veriyor. Şehit oluyor, gazi oluyor. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar, hayırlı ömürler nasip eylesin."

Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasının ardından, cemaatle selamlaşarak Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:51 Kaynak: AA

Yemen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:36:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğimiz, Zulme Engel Olmak İçin Mücadele Veriyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]