Mehmetçiğin Atatürk Sevgisi
11 dakika önce
HAKKARİ merkeze bağlı Üzümcü köyünde bulunan jandarma karakolunda görev yapan asker, Atatürk büstü üzerindeki karları elleriyle temizledi.
HAKKARİ merkeze bağlı Üzümcü köyünde bulunan jandarma karakolunda görev yapan asker, Atatürk
büstü üzerindeki karları elleriyle temizledi. Asker, daha sonra kendisini görüntüleyen arkadaşlarına Türk bayrağı açarak poz verdi. Hakkari
ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü köyündeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Ücümcü Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir asker ise yoğun kar yağışı altında dışarı çıkarak karakolun bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerindeki karları temizledi. Çıplak elleri ile büstün üzerindeki karları titizlikle temizleyen Mehmetçik, ardından da Türk bayrağı açarak kendisini görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:18 Kaynak: DHA
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