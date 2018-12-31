Son Dakika Haberleri: Mehmetçiğin Atatürk Sevgisi

Mehmetçiğin Atatürk Sevgisi

11 dakika önce

HAKKARİ merkeze bağlı Üzümcü köyünde bulunan jandarma karakolunda görev yapan asker, Atatürk büstü üzerindeki karları elleriyle temizledi.

Mehmetçiğin Atatürk Sevgisi, System.String[]
HAKKARİ merkeze bağlı Üzümcü köyünde bulunan jandarma karakolunda görev yapan asker, Atatürk büstü üzerindeki karları elleriyle temizledi. Asker, daha sonra kendisini görüntüleyen arkadaşlarına Türk bayrağı açarak poz verdi.

Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümcü köyündeki kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Ücümcü Jandarma Karakolu'nda görev yapan bir asker ise yoğun kar yağışı altında dışarı çıkarak karakolun bahçesinde bulunan Atatürk büstü üzerindeki karları temizledi. Çıplak elleri ile büstün üzerindeki karları titizlikle temizleyen Mehmetçik, ardından da Türk bayrağı açarak kendisini görüntüleyen arkadaşlarına poz verdi.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:18 Kaynak: DHA

Jandarma, Hakkari, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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