Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
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Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

28.04.2022 20:36
Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

Paylaşımda "Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı." ifadesi kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor - Son Dakika
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