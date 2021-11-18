MEHMETÇİĞİN KURTARDIĞI 5 KİŞİLİK AİLEDEN 3'Ü TABURCU OLDU - Son Dakika

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HAKKARİ'de traktörün şarampole yuvarlanmasıyla yaralanan ve askerler tarafından kurtarılan ailenin 3 çocuğu taburcu oldu, anne ile babanın tedavileri ise devam ediyor. Yaralı traktör sürücüsü Tarık Sönmez (41), kendilerini kurtaran askerlere teşekkür etti.

Şemdinli ilçesi Karakoç köyünde yaşayan 5 kişilik Sönmez ailesi, dün ormanda Tarık Sönmez yönetimindeki traktörün şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı. Kadir ve Makbule Sönmez ile çocukları Taner, Mehmet ve Ali Sönmez'i olay yerine gelen 2'nci Motorlu Piyade Bölük Komutanlığı personeli kurtardı. Mehmetçik tarafından Kale Tepe Üs bölgesindeki helikopter pistine taşınan yaralılar, doktor muayenesinin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavileri süren ve sağlık durumları iyi olan yaralılardan 3 çocuk taburcu edildi, anne ve babanın tedavileri ise sürüyor.

'ASKERLERİMİZ YETİŞTİ'

Sürücü Tarık Sönmez, yaşadıklarını anlatarak, "Kaza yaptığım alan şarampoldü. Askerlerimiz yetişti, çocuklarımı olay yerinde askeri helikopterle hastaneye ulaştırdılar. Şu an çocuklarımın sağlık durumu iyi. Bugün sabah saatlerinde taburcu oldular. Ben ve eşimin durumu da iyi. Bizler de yarın taburcu olacağız inşallah. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim? dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Güneş, "3 çocuğumuzun sağlık durumları iyiydi. İlk müdahaleleri yapılarak taburcu edildi. Yaralılarımızdan birisinin burun ve göğüs kafesinde kırık vardı. Hastamızı bir gün yoğun bakım ünitesinde takip ettik. Bugün servise çıkardık. Bir yaralımızın da kafasında yaralanma vardı. Bir gün boyunca acil serviste müşahede altında tuttuk. Onu da bu sabah taburcu ettik. 5 hastamızın da şu an hayati tehlikesi bulunmuyor? diye konuştu.