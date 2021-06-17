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Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1) - Son Dakika

Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1)

17.06.2021 11:01

Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, kentte konuşlu 2. Ordu Komutanlığı mutfağında Mehmetçiğin yemeğine lezzet katacak.

Malatya'da Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, kentte konuşlu 2. Ordu Komutanlığı mutfağında Mehmetçiğin yemeğine lezzet katacak.

Battalgazi Belediyesinin desteğiyle kentte kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına destek olmak amacıyla yaklaşık 1,5 yıl önce Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi kuruldu.

Malatya'da tarladan sofraya üretimin her aşamasında faaliyet gösteren kooperatif üyeleri, aile bütçesine katkıda bulunmanın yanı sıra kişisel gelişim ve mesleki eğitimlerle vizyonlarını genişletiyor.

Kooperatif ayrıca üyelerini hem istihdam talep eden kurum ve kuruluşlara yönlendiriyor hem de gerektiğinde kendi işini kurmalarına destek oluyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği gidermek, kadınları sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif hale getirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda kadınların becerilerini ortaya çıkarmak ve artırmak üzere çalışmaya başladıklarını anlatan Güder, yaklaşık 1,5 yıl önce "Kadınım, kazanırım ve kalkınırım" sloganıyla kurdukları kooperatifin şu an 300 üyeye ulaştığını ifade etti.

2. Ordu Komutanlığı bünyesinde mutfak kurulacak

Kadınların kooperatifte aktif görev aldığını dile getiren Güder, şöyle devam etti:

"Üyelerimizin evlerinde yaptıkları ürünleri kooperatifimize dahil ederek, kooperatifimiz üzerinden onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca özel nitelikleri veya yetenekleri ortaya çıkarıp ihtiyaç duyulan yerlere bu arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu kapsamda 2. Ordu Komutanlığına mutfak kuruluyor. 2. Ordu Komutanlığı mutfağında yaklaşık 15 kardeşimiz, ablamız istihdam edilecek. Yapacağımız görüşmeler neticesinde burada kadınlarımızı istihdama yönlendirmiş olacağız. Kooperatif amaçlarımızdan biri de Malatya ile özdeşleşmiş lezzetlerin yapımını yaygınlaştırıp bunu yapan kadınlara ekonomik katkı sağlamak. Örneğin Malatya'da 100 civarında bulgurdan yapılabilen yemeğimiz var. Ayrıca et yemeklerimiz var. Tabii asker ocağında yemekler bilinçli şekilde hazırlanıyor, kalori, vitamin, mineral olarak bunların hepsi bir araya getirilip askerlerimizin günlük neye ihtiyaçları varsa ona göre o mutfakta üretimler gerçekleştirilmiş olacak."

Güder, Mehmetçiğin mutfağına Malatyalı kadınların elinin değeceğini kaydederek, "Tabii ki hem Mehmetçiğe hem diğer görevlerde bulunanlara... Organize Sanayi'de bulunan fabrikalar, diğer yerler, değişik imalathanelerden talepler olacak, kadın kooperatifimiz üzerinden talep eden kadınlarımızı direkt istihdama yönlendireceğiz." dedi.

Kadınları evinden ayırmadan da üretime dahil ettiklerini, onların hazırladıkları ürünleri kent merkezindeki satış mağazasında pazarladıklarını belirten Güder, yemek yapımı, pastacılık ve unlu mamullerin de aralarında bulunduğu alanlarda 20'ye yakın kurs düzenlediklerini ifade etti.

Önce depremi, ardından da salgın sürecini görmüş bir şehir olarak gıdanın önemini bildiklerini, gıda stoklarının ve yerli tohumların muhafazasının öneminin de daha iyi anlaşıldığını anlatan Güder, kurdukları serada ata tohumlarından ilçeye özgü domates üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Kazanç güzel olunca sen de yapmak istiyorsun"

Kooperatif Başkanı Yıldız Güder ise kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına destek olmak istediklerini, bu kapsamda çeşitli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Kooperatif üyesi Hanife Sevinçhan ise 7-8 yıldır sebze yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Bahçemde yetiştirdiğim biberi, domatesi, salatalığı ve yeşil fasulyeyi topluyor, kooperatife gönderiyoruz. Kendi satışımızdan fazla bir kazancımız olmuyordu. Kooperatifle ailemize katkımız daha çok oldu. Artık işimizi severek yapıyoruz, kazanç güzel olunca sen de yapmak istiyorsun. Bu kooperatif gücümüze gerçekten güç kattı." diye konuştu.

Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1)
Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1)
Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1)
Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1)

Osman Güder, Kooperatif, İstihdam, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçiğin mutfağına kadınların eli değecek (1) - Son Dakika


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