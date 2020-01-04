Mehmetçiğin onardığı okulda eğitim öğretim başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçiğin onardığı okulda eğitim öğretim başladı - Son Dakika

Mehmetçiğin onardığı okulda eğitim öğretim başladı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı kahraman Mehmetçik tarafından onarılarak yeniden eğitime kazandırılan okullarda eğitim görülmeye başlandığını duyurdu.

Mehmetçiğin onardığı okulda eğitim öğretim başladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı kahraman Mehmetçik tarafından onarılarak yeniden eğitime kazandırılan okullarda eğitim görülmeye başlandığını duyurdu.


Terör örgütü PKK/ YPG, işgal ettiği Tel Abyad ve Rasulayn'da okul, hastane, cami ve kilise gibi yerleri terör karargahına çevirmiş, Barış Pınarı Harekatı sonrasında ise Türkiye tarafından yeniden onarım yapılarak bu yerler yerel halkın hizmetine açılmıştı. Rasulayn'ın Nukra köyündeki okul da terör örgütü PKK/YPG'den nasibini almış, kullanılamaz hale gelmişti. Mehmetçik ise Şanlıurfa Valiliği ve yerel halk ile işbirliği halinde okulu yeniden tamir ederek eğitime hazır hale getirmişti. Okul "Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu" adıyla eğitime açıldı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta öğrenciler ve velilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etti. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:53 Kaynak: İHA
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