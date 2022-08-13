Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

13.08.2022 13:59
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama-tarama faaliyetleriyle tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ettiği belirtildi.

Son olarak bölgedeki bir mağarada ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin şu bilgiler verildi:

"2 RPG-7 roketatar, 9 AK-47 piyade tüfeği, 3 PKMS hafif makinalı tüfek, 1 Zağros keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Strela-2 IR güdümlü silah, 3 AK-47 piyade tüfeği gövde komplesi, bomba atar, 6 roket atar sevk fişeği, 15 taarruz tipi el bombası, 32 savunma tipi el bombası, 48 bomba atar mühimmatı, 250 adet 5.56 mm mühimmat, 350 adet 7.62 mm mühimmat, güdümlü tanksavar silah sehpası,1 Doçka uçaksavar silahı namlusu, 6 Dragunov dürbün, 3 RPG-7 dürbün, çeşitli silahlarda kullanılan 3 dürbün komplesi, 60 şarjör, termal dürbün, el telsizi, 7 sabit telsiz, 2 kayıt cihazı, 3 fotoğraf makinası, 3 joystick yönlendirici kumanda, PTZ kamera, 2 dron yönlendirici kumanda, dron, dron kamerası, 22 dron bataryası, sinyal güçlendirici, motorlu testere, jeneratör, 2 hilti, 7 akü,1 havalandırma ünitesi ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri."

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu Msb: Piyade Teğmen Ömer Bağra Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Oldu
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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