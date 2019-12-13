Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Suriye sınırında görevli Mehmetçik tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Kumlu ilçesindeki Suriye sınırında görevli Mehmetçik tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Suriye sınırındaki karakolda görev yapan askerler, arazide yaralı kızıl şahin buldu. Askerler, kuşu, iletişime geçtikleri Hatay Tabiatı Koruma Derneği yetkililerine teslim etti.

Kızıl şahin, dernek bünyesindeki gönüllü veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Hatay Şubesi yetkililerine ulaştırıldı.

Sağ kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benzer olaylar son yıllarda sıkça karşımıza çıkıyor. Özellikle askerimizin yaban hayata ilgisi, duyarlı yaklaşımı birçok türden yaralı hayvanın kurtulmasına vesile oldu. Türk askerimize hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Suriye, Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşar Esed rejimi, terör örgütü YPG ile özerklik için masaya oturdu
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
20:33 Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto - Son Dakika
20:30 Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizdi - Son Dakika
20:30 Rus kadının kaçırılan çocukları Denizli'de bulundu - Son Dakika
20:27 Başkan Çaylı Bartın Belediye Başkanı Akın'ı ziyaret etti - Son Dakika
20:27 Iğdır AK Parti'nin yeni il başkanı belli oldu - Son Dakika
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Son Dakika
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 20:37:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçiğin yaralı bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]