Mehmetçiğin yoğun

Türk Silahlı Kuvvetleri, Elazığ'daki deprem sonrasında nakliye uçaklarıyla 17 sorti yaptığı bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi götürdü, insansız hava araçlarından aldığı anlık görüntülerle özellikle kırsaldaki çalışmaların yönlendirilmesine önemli katkı sağladı.

Çadırlar kuran Mehmetçik, 8'inci Kolordu Komutanlığına ait spor salonu ve uygun binaları da depremzedeler için barınma alanı haline getirdi.

Alınan bilgiye göre, 24 Ocak'ta Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından Mehmetçik, gerek arama-kurtarma çalışmalarına gerekse bölge halkının yaralarının sarılmasına yoğun katkı sağladı.

Depremin hemen ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri ile malzemelerin gönderilmesinde en önemli görevi Türk Silahlı Kuvvetleri üstlendi.

Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 12 uçak tarafından deprem bölgesine 17 sorti gerçekleştirildi. Aralarında "uçan kale" olarak da nitelendirilen A 400M'nin de bulunduğu uçaklar, olabilecek en kısa sürede AFAD, Sağlık Bakanlığı ve jandarma personeli ile yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdı.

İHA'ların büyük katkısı oldu

Bölgede bir diğer önemli görevi ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları yerine getirdi.

Depremin hemen ardından gece şartlarında yapılan uçuşlarla hem depremin ilk etkileri belirlendi hem de koordinasyon merkezine gönderilen anlık görüntülerle arama-kurtarma çalışmalarına yön verildi.

Dakikaların bile önemli olduğu o soğuk gecede, İHA'lardan alınan görüntüler, özellikle kırsaldaki arama-kurtarma çalışmalarının doğru yönlendirilmesine büyük katkı sağladı.

Kolordunun kapıları açıldı

Mehmetçik, depremin sonrasında evlerini terk eden vatandaşlar için çadırların kurulmasında da görev aldı.

Malatya Valiliğinin talebi üzerine 2. Ordu Komutanlığından 62 personel Doğanyol'a, 40 personel ise Kale ilçesine giderek vatandaşlar için çadır kurdu.

Ayrıca, Elazığ Valiliğinin talebi üzerine de 8'inci Kolordu Komutanlığına ait spor salonu ve uygun binalar depremzedeler için barınma alanı haline getirildi.

Spor salonu ve binalara yatak, nevresim, masa ve sandalyeler konularak evlerini boşaltmak zorunda kalan ailelerin kalabileceği ortam sağlandı. Vatandaşlara sıcak yemeğin de verildiği spor salonu ve kolordu binalarında 150 depremzede ile depremde evi zarar gören 60 TSK personeli aileleriyle ağırlanmaya başlandı.

Öte yandan, Mehmetçik, çadır kurulması görevini Manisa'daki depremin ardından da üstlendi. 1. Komando Tugayından 30 personel, 29 Ocak'ta Akhisar'da 38 çadırı kurarak halkın hizmetine sundu.