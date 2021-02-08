Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine "can dostları" eşlik ediyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor."
Kaynak: AA
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