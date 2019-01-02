Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, -15 Derecede Hakkari Kırsalında Terörist Kovalıyor

Mehmetçik, -15 Derecede Hakkari Kırsalında Terörist Kovalıyor

59 dakika önce

Mehmetçik, olumsuz hava şartlarına rağmen-15 derecede Hakkari kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Mehmetçik, -15 Derecede Hakkari Kırsalında Terörist Kovalıyor, System.String[]
Mehmetçik, olumsuz hava şartlarına rağmen-15 derecede Hakkari kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, doğa şartlarının tüm olumsuzluklarına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörle mücadele operasyonlarını sürdürürken, komandolar -15 derecede teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Sırtlarındaki 25-30 kilo ağırlık ve ellerindeki ağır silahlarla tüm olumsuz doğa şartlarına meydan okuyan Mehmetçik, 2 metreden fazla kar altındaki Hakkari kırsalında teröristleri kovalıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:59 Kaynak: İHA

Hakkari, Güncel
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