Son Dakika Haberleri: Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı

31 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları sonucunda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı.

Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde sağanak yağışlar sonrasında oluşan su taşkınları sonucunda mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı, 23-24 Ağustos tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında meydana gelen su taşkınlarında mahsur kalan 17 kişinin Silahlı Kuvvetlere ait Arama Kurtarma Helikopteriyle bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait Arama Kurtarma Helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir."

(İHA)

Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi
Samsun'da, sağanak nedeniyle mahsur kalan 17 vatandaşımız kurtarıldı HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik 17 vatandaşı kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]