Mehmetçik 2202 Rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesi'nde Kar Kış Demeden Görev Başında

Mehmetçik 2202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesi'nde kar kış demeden görev başında Mehmetçik ağır kış şartlarına rağmen teröre geçit vermiyorHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesinde sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, ağır...

Mehmetçik 2202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesi'nde kar kış demeden görev başında

Mehmetçik ağır kış şartlarına rağmen teröre geçit vermiyor



HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki 2202 rakımlı Çileklitepe Üs Bölgesinde sınır güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütüne geçit vermiyor.

2016 yılında başlatılan operasyon kapsamında Irak'ın kuzeyine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çilekli Tepe, Eylül 2016 tarihinde bölücü terör örgütünden tamamen temizlenmişti. Çukurca ilçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe Üs Bölgesinde Irak sınır hattının güvenliğini sağlayan Mehmetçik, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında bölücü terör örgütüne karşı eli tetikte nöbet bekliyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki kamplardan Türkiye'ye geçişlerini önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince hava destekli operasyonlar sürdürülürken, hudut birlikleri de Türkiye-Irak sınırında dondurucu soğuğa rağmen 7/24 esasıyla nöbet tutuyor.

"Taciz girişimlerine misliyle karşılık veriliyor"

İHA muhabirine konuşan Çilekli Tepe Üs Bölgesindeki 1. Hudut Bölüğü Komutanı Piyade Yüzbaşı Mehmet Eren, ağır kış şartlarına aldırış etmeden bölücü terör örgütünün ülkeye yönelik faaliyetlerini engellediklerini belirtti. Şu ana kadar terör örgütünün 3 kez taciz girişiminde bulunduğunu ve bu girişlere misliyle karşılık verdiklerini ifade eden Piyade Yüzbaşı Eren, "Çilekli Tepe Üs Bölgesi; Irak ve Türkiye sınırının sıfır noktasında olup, bölücü terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerini engellemektedir. Çilekli Tepe Üs Bölgesine şu ana kadar 3 kez taciz girişimi olmuştur. Taciz girişimlerinde herhangi bir zayiatımız yoktur ve taciz girişimlerine de misliyle karşılık verilmiştir" dedi.

"Heyecanla görevimize devam ediyoruz"

Yaz kış, soğuk sıcak demeden, arazi şartlarının ne kadar zor olduğu önemli olmadan vatani görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini dile getiren Eren, Mehmetçikin büyük bir fedakarlık yaparak heyecanla görevini devam ettirdiğini kaydetti.

"Bizi merak etmesinler"

Yozgatlı Sözleşmeli Er Ferhat Gökdemir ise, Hakkari Çukurca'da vatani görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, vatanın kendilerine emanet olduğunu ve hiçbir sıkıntılarının olmadığını belirterek, ailesinin kendisini merak etmemesini istedi.

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