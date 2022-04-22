Mehmetçik 23 Nisan dolayısıyla köy okuluna 1500 kitap bağışladı - Son Dakika
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Mehmetçik 23 Nisan dolayısıyla köy okuluna 1500 kitap bağışladı

22.04.2022 12:34
Mehmetçik 23 Nisan dolayısıyla köy okuluna 1500 kitap bağışladı

Kars'ta jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy okulundaki kütüphaneye 1500 kitap bağışladı.

Kars'ta jandarma, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla köy okulundaki kütüphaneye 1500 kitap bağışladı.

Ölçülü köyündeki Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışı nedeniyle, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Yenice, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Cengiz, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla program düzenlendi.

Albay Ayçiçek, açılışta kendisini asker selamıyla karşılayan 7 yaşındaki Öykü Yılmaz ile yakından ilgilenerek sohbet etti.

Sohbette öğrencilerin sürekli kitap okuması gerektiğini dile getiren Ayçiçek, "Kitap okumak spor yapmak gibidir. Sürekli okursanız gelişirsiniz, ayda yılda bir defa okursanız iyi okuyamazsınız. Çocukların kitap okuma alışkanlığının bu yaşlarda başlaması çok önemli." dedi.

Yenice de kütüphanelerine kitap bağışlayan İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek "Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan kitap ve kütüphane kampanyalarına jandarma teşkilatı da destek verdi. Kütüphanemiz için güzel bir bağış oldu, Allah razı olsun." diye konuştu.

Jandarmanın, açılan kütüphaneye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1500 kitap hediye ettiği belirtildi.

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Ulusal Egemenlik, Jandarma, 23 Nisan, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik 23 Nisan dolayısıyla köy okuluna 1500 kitap bağışladı - Son Dakika


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