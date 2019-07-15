Son Dakika Haberleri: Mehmetcik 8 teröriste 'pençe' indirdi
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Mehmetcik 8 teröriste 'pençe' indirdi

3 saat önce

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Mehmetcik 8 teröriste 'pençe' indirdi, System.String[]
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:45 Kaynak: İHA
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