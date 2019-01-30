Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların İmdadına "Skorsky" ile Yetişti
19 dakika önce
Tunceli'de Mehmetçik ve doğa koruma ekipleri, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya "Skorsky" tipi askeri helikopterlerle yem bırakıldı.
Tunceli
'de Mehmetçik ve doğa koruma ekipleri, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya "Skorsky" tipi askeri helikopterlerle yem bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:03 Kaynak: AA
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