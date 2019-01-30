Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların İmdadına "Skorsky" ile Yetişti

Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların İmdadına "Skorsky" ile Yetişti

19 dakika önce

Tunceli'de Mehmetçik ve doğa koruma ekipleri, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya "Skorsky" tipi askeri helikopterlerle yem bırakıldı.

Tunceli'de Mehmetçik ve doğa koruma ekipleri, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya "Skorsky" tipi askeri helikopterlerle yem bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:03 Kaynak: AA

Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış Son Dakika! Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:22:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Aç Kalan Yabani Hayvanların İmdadına "Skorsky" ile Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]