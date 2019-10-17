Son Dakika Haberleri: Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)
Son Dakika Güncel Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)

Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)

36 dakika önce

Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi Zırhlı araçların hareket etmesi Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando...

Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi

Zırhlı araçların hareket etmesi

Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/ PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezlerinde arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor. (2)

Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:13 Kaynak: AA
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