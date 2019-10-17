Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)
36 dakika önce
Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi Zırhlı araçların hareket etmesi Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando...
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:13 Kaynak: AA
Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi
Zırhlı araçların hareket etmesi
Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/ PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezlerinde arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor. (2)
ABD'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'ye daha fazla yaptırım söz konusu olabilir Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi Teslim olan YPG'li teröristten kan donduran ifadeler: Kardeşlerimi keseceklerdi