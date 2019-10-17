Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)

Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi

Zırhlı araçların hareket etmesi

Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/ PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezlerinde arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor. (2)