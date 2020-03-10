Mehmetçik, anaokulu öğrencilerini üniformalı fotoğraflarıyla sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik, anaokulu öğrencilerini üniformalı fotoğraflarıyla sevindirdi - Son Dakika

Mehmetçik, anaokulu öğrencilerini üniformalı fotoğraflarıyla sevindirdi

7 saat önce

Farklı illerde görev yapan askerler, kendilerine kartpostal yollayan Kırşehirli anaokulu öğrencilerine üniformalı fotoğraflarını gönderdi.

Mehmetçik, anaokulu öğrencilerini üniformalı fotoğraflarıyla sevindirdi, System.String[]

Farklı illerde görev yapan askerler, kendilerine kartpostal yollayan Kırşehirli anaokulu öğrencilerine üniformalı fotoğraflarını gönderdi.

Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformundaki "Heybemiz İyilik Dolu" projesi kapsamında öğrencileriyle çalışma başlattı.

İstanbul, Adana, Osmaniye, Isparta, Elazığ, Nevşehir, Hatay, Çorum, Konya, Burdur'daki okullarla eş zamanlı yürütülen proje çerçevesinde Kırşehirli minik öğrenciler, kartpostalların üzerine duygularını yazarak Hakkari, Tunceli, Mardin ve Manisa'daki birliklere gönderdi.

Askerler de üniformalı fotoğraflarını Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Anaokuluna göndererek, hem okul idarecilerini hem de minikleri sevindirdi.

Öğretmen Merve Çetinkaya, hazirana kadar devam edecek proje kapsamında, çocuklara iyilik yapmanın öneminin anlatılması, değerler ve karakter eğitimi, sorumluluk bilinci, vatanseverlik gibi manevi değerlerin kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projede çocuklara her ay bir iyilik değeri kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Daha önce farklı iyilik etkinlikleri yaptık. Çocuklarımız, asker ağabeylerini çok seviyor. Onlara kartpostal hazırlayıp gönderdiler. Proje kapsamında 15 farklı ilden askerlere kartpostal gönderildi. Bizim öğrencilerimiz de hazırladıkları kartpostalları farklı illerdeki birliklere yolladı. Askerlerimiz de fotoğraf çektirip çocuklarımıza cevap göndermiş. Çok mutlu oldular."

Vilayetler Hizmet Birliği, Çetinkaya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:09 KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi
19:06 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
19:05 İsrail, Ürdün ile Batı Şeria arasında El-Kerame kapısını kapattı
19:02 TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
18:59 BM Özel Raportörü Callamard'dan "Kaşıkçı cinayeti" açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 19:17:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmetçik, anaokulu öğrencilerini üniformalı fotoğraflarıyla sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]