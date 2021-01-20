Mehmetçik Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı - Son Dakika

Mehmetçik Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı

20.01.2021 17:29
Mehmetçik Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı, System.String[]

Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımında bulundu.

Mehmetçik, Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bahar Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve gıda yardımında bulunan kahraman Mehmetçik, hiçbir korkunun barınamadığı tertemiz kalbiyle ümitleri yeşertmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda askerlerin çocuklara ve bölge halkına yardım dağıtmasına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Mehmetçik, Suriyeli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmetçik Bahar Kalkanı bölgesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı - Son Dakika


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