Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi. - ANKARA

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