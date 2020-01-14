Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı - Son Dakika

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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