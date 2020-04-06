Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini korona virüse karşı bilinçlendiriyor - Son Dakika

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Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini korona virüse karşı bilinçlendiriyor
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşür dağıtarak ve meskun mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:18 Kaynak: İHA
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