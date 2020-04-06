Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor - Son Dakika

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Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor
6 saat önce
Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.
Mehmetçik Barış Pınarı Bölgesini koronavirüse karşı bilinçlendiriyor
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesinde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Korona virüs (Covid - 19) ile mücadele kapsamında Barış Pınarı Bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşür dağıtarak ve meskun mahallerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri anons ederek bölge halkını bilinçlendirdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:36 Kaynak: İHA
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