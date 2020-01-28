Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu - Son Dakika

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yanında yer alan Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerler, AFAD tarafından köylülere dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın talimatıyla vatandaşların soğuktan korunması için köylerde AFAD çadırlarını kurulduklarını bildirdi.