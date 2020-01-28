Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu - Son Dakika

Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu
6 saat önce
Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: AA
Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.
Depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yanında yer alan Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerler, AFAD tarafından köylülere dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın talimatıyla vatandaşların soğuktan korunması için köylerde AFAD çadırlarını kurulduklarını bildirdi.
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