Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu - Son Dakika

Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu

6 saat önce

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Mehmetçik, Baskil'de depremzedeler için çadır kurdu, System.String[]

Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Depremin yaşandığı andan itibaren depremzedelerin yanında yer alan Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan askerler, AFAD tarafından köylülere dağıtılan çadırların kurulmasına yardım etti.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ın talimatıyla vatandaşların soğuktan korunması için köylerde AFAD çadırlarını kurulduklarını bildirdi.

Jandarma, Sivrice, Baskil, AFAD, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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