Mehmetçik Çetin Kış Şartlarında Görevinin Başında

"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

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