Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Çetin Kış Şartlarında Görevinin Başında

Mehmetçik Çetin Kış Şartlarında Görevinin Başında

1 saat önce

"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:00 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı

Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:04:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmetçik Çetin Kış Şartlarında Görevinin Başında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]