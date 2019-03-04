Mehmetçik Çetin Kış Şartlarında Görevinin Başında
1 saat önce
"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
"Dağların erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:00 Kaynak: Youtube
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