Mehmetçik deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek veriyor - Son Dakika

Mehmetçik deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek veriyor
31.10.2020 10:35
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından bölgede görevlendirilen askerlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek verdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından bölgede görevlendirilen askerlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek verdiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bölgede görevlendirilen Mehmetçiklerimiz, yaraların bir an önce sarılması için devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çadır kurma faaliyetlerine destek sağlıyor." ifadelerine yer verildi.
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