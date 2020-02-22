Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor - Son Dakika

Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor

6 saat önce

Elazığ'da jandarma tarafından depremzedeler için kan bağışında bulunuluyor.

Mehmetçik, depremzedeler için kan bağışında bulunuyor, System.String[]

Elazığ'da jandarma tarafından depremzedeler için kan bağışında bulunuluyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının giderilmeye devam edildiği belirtildi.

Jandarmanın, depremin ilk anından bugüne kadar yalnız bırakmadığı depremzedelerin, "yaralananların kan ihtiyaçları da bizden" diyerek ihtiyacını karşılamayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Depremzede halkımızın her zaman hizmetinde olunacak ve çalışmalara aralıksız devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:42 Kaynak: AA
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