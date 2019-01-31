Son Dakika Haberleri: Mehmetçik, Derin Kar ve Dondurucu Soğukta Zirvede

Mehmetçik, Derin Kar ve Dondurucu Soğukta Zirvede

42 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 1 metreyi geçen karda operasyona çıkan komandoların zirveye tırmanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Mehmetçik, Derin Kar ve Dondurucu Soğukta Zirvede, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 1 metreyi geçen karda operasyona çıkan komandoların zirveye tırmanırken çekilen görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında paylaşılan video ve fotoğraflar, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, ağır kış şartlarında karşılaştıkları engelleri nasıl aştığını gösterdi. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında operasyona çıkan komandoların, 1 metreyi geçen karda zirveye tırmanırken çekilen video ve fotoğrafları, Twitter'da paylaşıldı. Karla kaplı arazide dondurucu soğukta yürüyen komandoların görüntüsü, "Müşahede, muhakeme, icra. Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede" notuyla yayınlandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:14 Kaynak: DHA

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