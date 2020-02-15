Mehmetçik donma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Mehmetçik donma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtardı - Son Dakika

Mehmetçik donma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtardı

6 saat önce

Van'da, yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik sıkıntı ve savaş ortamından kaçarak insan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türkiye sınırında Mehmetçik kurtarıyor.

Mehmetçik donma tehlikesi geçiren göçmenleri kurtardı, System.String[]

Van'da, yaşadıkları ülkelerdeki ekonomik sıkıntı ve savaş ortamından kaçarak insan tacirleri tarafından sınır bölgelerinde ölüme terk edilen düzensiz göçmenleri Türkiye sınırında Mehmetçik kurtarıyor.


İnsan tacirleri tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu göçmenler; yurt dışı ve Ankara, İstanbul ile İzmir hayaliyle kandırılarak Van'a getiriliyor. İnsan tacirleri tarafından kişi başı bin 500 ila 2 bin dolar alınarak Van'a getirilen göçmenler, kışın dondurucu soğuğa maruz kalıyor. Yasa dışı yollarla sınırı geçerek ülkeye giriş yapan göçmenler, insan tacirlerinin güvenlik güçlerine yakalanmamak için kullandığı güzergahlar dolayısıyla çoğu zaman donarak yaşamlarını yitiriyor.


Geçtiğimiz günlerde dondurucu soğuklarda fırtınalı dağ yollarından getirilerek sınıra yakın bölgede ölüme terk edilen yaklaşık 50 göçmen, donmak üzereyken Mehmetçik tarafından kurtarılarak kentteki hastanelere ulaştırıldı. Getirildikleri hastanelerde tedavileri görülen göçmenlerin her türlü ihtiyaçları burada karşılanıyor.


Yaşadıkları dramı gazetecilere anlatan Bangladeşli İlalutin Hilal ve Ahmet Şual isimli göçmenler, Irak'tan İran'a oradan da yürüyerek Türkiye'ye geldiklerini, buradan da İstanbul'a gitmeyi amaçladıklarını belirtti. Türkiye sınırında tipiye yakalandıklarını ifade eden göçmenler, donmak üzereyken Türk askerleri tarafından kurtarıldıklarını söyledi.


Irak'ın Bağdat kentinden yola çıkarak İran'a 12 saatte vardıklarını dile getiren göçmenler, Türkiye sınırına da 15 saatte vardıklarını ve bu sırada Türk askerleri tarafından hastaneye getirildiklerini belirtti. Göçmenler, hastanede kendileri için her türlü imkanın seferber edildiğini kaydetti. - VAN

Türkiye, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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