Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'e 250 Kilo Pestil ve Köme

Mehmetçik'e 250 Kilo Pestil ve Köme

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Belediye başkan adayı Sabri Varan, Suriye sınırında görev yapan komando birliklerine destek ve moral olması amacıyla şehrin coğrafi işaretil ürünü olan 250 kilogram pestil ve köme gönderdi.

Mehmetçik'e 250 Kilo Pestil ve Köme, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gümüşhane Belediye başkan adayı Sabri Varan, Suriye sınırında görev yapan komando birliklerine destek ve moral olması amacıyla şehrin coğrafi işaretil ürünü olan 250 kilogram pestil ve köme gönderdi.

Varan, Organize Sanayi Sitesi içerisinde yer alan bir pestil fabrikasının bahçesinde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerinin devletin ve milletin bekası için önemli görevler ifa ettiğini belirterek kalplerinin onlarla attığını söyledi.

Onlara destek ve moral olmanın bilinci içerisinde hareket ettiklerini belirten Varan, "Bugün Gümüşhanemizin enerji deposu olan pestil ve kömemizden 250 kilogram kadar Suriye sınırında görev yapan askerlerimize gönderiyoruz. Vatan millet deyince Gümüşhaneli orada durur. İnsanımızın kendisi yemez yedirir, giymez giydirir. Bugün de milli beka problemimizin oluğu bu günler de milli birlik ve beraberlik, geleceğimiz için insanımızın da her türlü fedakarlığı yapacağına bütün kalbimizle inanıyoruz." dedi.

Varan, amaçlarının Türk askerine moral vermek ve dayanışma göstermek olduğunun altını çizerek, "Pestil ve kömemiz yoğun enerji kaynağıdır. Kış şartlarında insan vücudundaki enerji eksikliğini tamamlar. Biz de askerimiz kendisini daha sıcak ve enerjik hissetsin diye otantik ve enerji ürünümüzü göndererek çorbada bir tuzumuz olsun istedik." diye konuştu.

Kampanyanın aralıklarla devam etmesine öncülük edeceklerini aktaran Varan, vatan ve millet için gözünü budaktan esirgemeyen Mehmetçik'e selamlarını ileterek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın ardından pestil ve kömeler araçlara yüklenerek Suriye sınırındaki muhtelif komando birliklerine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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