Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'e destek için "TSK" koreografisi oluşturdular
Son Dakika Güncel Mehmetçik'e destek için 'TSK' koreografisi oluşturdular

Mehmetçik'e destek için "TSK" koreografisi oluşturdular

37 dakika önce

Edirne'de ortaokul öğrencileri, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla okul bahçesine bedenleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kısaltılması olan "TSK" yazdı, öğretmenleriyle komando marşı söyledi.

Mehmetçik'e destek için

Edirne'de ortaokul öğrencileri, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla okul bahçesine bedenleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kısaltılması olan "TSK" yazdı, öğretmenleriyle komando marşı söyledi.

Havsa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçik'e destek olmak amacıyla okul bahçesinde koreografi hazırladı.

Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri açan öğrenciler, "Kalbimizle, duamızla, Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimizin yanındayız, Türk ordusunun yanındayız" yazılı pankart taşıdı.

Okulun öğrencileri okul müdürü Yusuf Fidan'ın okuduğu Komando Marşı'na eşlik etti.

Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin Mehmetçik için anlamlı bir koreografi hazırladığını söyledi.

"Biz de sizin arkanızda ve her zaman destekçiniziz" mesajının Havsa'dan Mehmetçiklere gönderildiğini belirten Kısa, "Bu vesile ile mücadeleye devam eden askerlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyor, dualarımızın her zaman onlarla olduğunu bilinmesini istiyoruz." dedi.

Atatürk Ortaokulu öğrencisi Meriç Seyhan da tüm öğrencilerin asker ağabeylerinin yanında olduğunu belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nı destek amacıyla koreografi hazırladık, Komando Marşı'nı söyledik. Ordu, millet anlayışıyla bütün asker ağabeylerimizin yanında olduğumuzu herkesin ve onların bilmesini isteriz. Dualarımız onlarla." diye konuştu.

Komando, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:27 Kaynak: AA
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