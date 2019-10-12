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Mehmetçik'e Dua Gecesi

1 saat önce

Başkentliler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

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Başkentliler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Altındağ Belediyesi tarafından Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde "Mehmetçik'e Dua Gecesi" düzenlendi.

Geceye, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulan ve akabinde İstiklal Marşı okunan programda, Başkent Mehter Takımı bazı marşlar seslendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan gecede, Altındağ'da yaşayan 90 yaşındaki Cevriye Taşdelen'in harekattaki askerler için ettiği duaya salondakiler "Amin" dedi.

Vatandaşlar, Allah'tan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusunu muzaffer kılmasını istedi.

"Bu topraklar, Türk ve Müslüman olarak kalmaya devam edecek"

Altındağ Belediye Başkanı Balcı da "Ankara'nın kalbi Altındağ'dan bütün dünyaya haykırıyoruz, yurdumuzu böldürtmeyeceğiz, ezanımızı dindirtmeyeceğiz, bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Bu topraklar, Allah'ın izniyle kıyamete kadar Türk ve Müslüman olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere muzafferiyetler dileyen Balcı, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar temennisinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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