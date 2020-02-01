Mehmetçik'e elma götüren kanser hastası Muhammet dede:

"Hedef Kızıl Elma" yazılı minibüsüyle 1630 kilometre katederek Hakkari'nin karlı dağlarında terörle mücadele eden Mehmetçik'e elma ikram eden Denizlili kanser hastası 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, "En büyük tedaviyi askerlerle kucaklaşınca aldım. En büyük ilacı bana askerlerim verdi." dedi.

Bahçesinde yetiştirdiği elmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları ve son olarak Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'na katılan askerlere götüren 70 yaşındaki Yılmaz, yaşam sevinciyle dikkati çekiyor.

Çivril ilçesinde yaşayan Muhammet Yılmaz, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine destek vermek ve onlara yetiştirdiği elmaları ulaştırmak amacıyla yeniden yollara düşmeye hazırlanıyor.

Minibüsünü Türk bayraklarıyla süsleyen ve aracının üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran" yazdıran Yılmaz, Mehmetçik ile buluşacağı için de bir hayli heyecanlı.

Muhammet Yılmaz, yine, zorlu kış şartlarında mücadele eden güvenlik güçlerine elma götürecek.

"Elma bu işin bahanesi" diyerek vatan ve asker sevdasıyla yollara çıkan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Yılmaz, güvenlik güçleriyle bir araya gelmesini AA muhabirine anlattı.

"Vatan, bayrak ve Mehmetçik aşkıyla direksiyon sallıyorum"

Elleriyle topladığı elmaları Mehmetçik'e ulaştırılmaya devam edeceğini ifade eden Yılmaz, en son Hakkari'ye 1630 kilometrelik yol giderek askerlerle kucaklaştığını hatırlattı.

Yolda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hedefim gönlümdeki kızıl elma olduğu ve askerlerimin durumunu göz önünde bulundurduğum için hiç yorulmuyorum. Üstelik dönüş yolu zor oluyor. Çünkü askerlerden ayrılıyorum. Vatan, bayrak ve Mehmetçik aşkıyla direksiyon sallıyorum. Bizler sıcacık evimizdeyken onlar cephede 4 metre karın altında vatan nöbetindeler. Elma bahane, askerlerimle aynı sofrada bulunmak benim için cennete girmek gibi."

"Kışlada uyumanın tadı başka"

Muhammet Yılmaz, 70 yaşında kanser hastası olduğunu, bayrak aşkının yüreğinden hiç eksilmediğini vurguladı.

Mehmetçik ile buluştuğunda çok rahatladığını ifade eden Yılmaz, "Ben orada onlara sarılıp aynı havayı teneffüs ettiğimde çok rahatlıyorum. En büyük tedaviyi askerlerle kucaklaşınca aldım. En büyük ilacı bana askerlerim verdi. Bu tür hastalıkların ilacı moral. Beni misafir ettiler. Kışlada uyumanın tadı başka. Dünyaları verseler bu tadı bu coşkuyu yaşayamazdım. Bu parayla pulla yapılacak şey değil." şeklinde konuştu.