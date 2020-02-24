Mehmetçik, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Mehmetçik, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor - Son Dakika

Mehmetçik, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

6 saat önce

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ihtiyaçlarını temin etmeye devam ediyor.

Mehmetçik, ekmeğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor, System.String[]

Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü, sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerin ihtiyaçlarını temin etmeye devam ediyor.


Telabyad ve Resulayn'da yaşayan ihtiyaç sahiplerine, başta gıda maddeleri olmak üzere çeşitli insani yardımları büyük bir hassasiyetle dağıtan AFAD, Kızılay ve TMO desteğiyle temin edilen 12 ton un ve 120 kg. ekmek mayasını, Telabyad mahalinde görev yapan 7'nci, 11'inci ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarına ait seyyar askeri fırınlara teslim etti.


Asıl görevi güvenliği temin etmek olan Mehmetçikler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandıkları seyyar askeri fırınlarda ürettikleri ekmekleri, Nustel köyünde yaşayan ihtiyaç sahipleriyle de paylaştı.


Ekmeklerini genelde kendi evlerinde yapan Nustel köyü sakinleri, Türk askerinin ekmeğini kendileriyle paylaşmasını çok anlamlı bulduklarını belirttiler. Özellikle çocukların büyük mutluluk yaşadığını ifade eden köy halkı, Türkiye Cumhuriyetine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Telabyad, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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