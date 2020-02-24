Mehmetçik ekmeğini Suriye'deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmetçik ekmeğini Suriye'deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor - Son Dakika

Mehmetçik ekmeğini Suriye'deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor

12 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kendileri için seyyar fırınlarda üretilen ekmeği, güvenliğini sağladığı yerel halka da veriyor.

Mehmetçik ekmeğini Suriye'deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kendileri için seyyar fırınlarda üretilen ekmeği, güvenliğini sağladığı yerel halka da veriyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenip huzurun sağlandığı Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde insani yardımlar, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağlanıyor.

Harekat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine başta gıda maddeleri olmak üzere çeşitli insani yardımları büyük bir hassasiyetle dağıtan AFAD, Türk Kızılay ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) desteğiyle temin edilen 12 ton un ve 120 kilogram ekmek mayasını, bölgede görev yapan 3 ayrı komando tugayının seyyar fırınlarına teslim etti.

Asıl görevi bölgedeki güvenliği temin etmek olan Mehmetçik, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandıkları seyyar askeri fırınlarda ürettikleri ekmekleri harekat bölgesinde yaşayan yerel halk ile paylaşıyor.

Ekmeklerini genelde kendi evlerinde yapan harekat bölgesi sakinleri, askerin ekmeğini kendileriyle paylaşmasını çok anlamlı bulduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Türk halkına ve Mehmetçik'e teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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