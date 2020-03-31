Mehmetçik, evinden çıkamayanlara yaşam malzemesi dağıttı - Son Dakika

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Mehmetçik, evinden çıkamayanlara yaşam malzemesi dağıttı
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üstü kişilere, yaşam malzemesi dağıtıldığı açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üstü kişilere, yaşam malzemesi dağıtıldığı açıklandı.
Milli Savunma Baknalığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaşam malzemesi dağıtılması
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:11 Kaynak: DHA
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